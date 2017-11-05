banner133

banner101

banner120
05 Kasım 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Seben Sulama Kooperatifinin Borçları Yapılandırıldı

    Bolu İli Seben İlçesinde Kurulu S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi’nin 2004 yılında Soğuk Hava Deposu kurulumu amaçlı kullanmış olduğu kredi, bu kanun kapsamında yapılandırıldı.

    05 Kasım 2017 Pazar 04:14
    Bu haber 50 kez okundu
    Seben Sulama Kooperatifinin Borçları Yapılandırıldı
    Haber: Aysun Beykoz 
    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun çıkmıştı. Bolu İli Seben İlçesinde Kurulu S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi’nin 2004 yılında Soğuk Hava Deposu kurulumu amaçlı kullanmış olduğu kredi, bu kanun kapsamında yapılandırıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tahsis edilen 1.173.688,00 TL kredinin bir kısmı ödenmiş ancak kooperatifin ödeyecek gücü kalmadığı için borçları muaccel hale gelmişti. Söz konusu kanuna göre kooperatifin 826.579,38 TL borcu eşit taksitlerle on yılda ödenmek üzere yapılandırılarak sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin olarak İl Müdür Vekili Fahri TETİK şu açıklamayı yaptı: “1968 yılında kurulan, Aladağ Çayının suyunu çiftçilere kullandırmak ve tarımsal üretimi desteklemek adına Bolu’da kurulan ilk sulama kooperatifi olan S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi Seben ilçesinde elmacılığın gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Seben İlçesinde yıllık 30- 40 bin ton arasında elma üretimi gerçekleşmektedir. Pazarlaması yapılamayan elmaların depolanması için oldukça elzem olan soğuk hava deposu 2004 yılından itibaren üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Seben’ de 70’li yıllarda geliştirilen ve Seben’i elmacılığın merkezlerinden birisi haline getiren gelişmelerden sonra, elma bahçelerinin yenilenmemesi nedeniyle yaşlanan Seben elma bahçelerinde, üretim her yıl biraz daha düşme sürecini yaşamaktadır. Son yıllarda ülke ve dünya pazarlarında ticari değeri yükselen M9 bodur anaçlarına aşılı; Pink Lady, Jeromine, Golden Reinders, Fuji Zhen Aztec, Granny Smith, Galaxy Gala, MM106 yarı bodur anaçlarına aşılı; Jeromine, Scarlet Spur, Starkspur Golden Deliciouns, Red Chief, Amasya gibi çeşitlerle çalışmalar yapılmış en fazla Golden Reinders, Galaxy Gala, Granny Smith, Pink Lady ve Fuji Zhen Aztec çeşitlerinden verim alınmıştır. Kısa sürede verim çağına gelmeleri ve birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi açısından bodur ve yarı bodur anaçlar önem kazanmaktadır.’’Hasat edilen elmaların en geç 8 saat içerisinde soğuk hava depolarında depolanması pazar değeri kaybının önüne geçmektedir. Elmalar hasattan sonra 0- 1 °C’ de 2- 8 ay boyunca depolanabilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Seben, İlçesinde, Kurulu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANANIN ARDINDAN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129