Haber: Aysun Beykoz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun çıkmıştı. Bolu İli Seben İlçesinde Kurulu S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi’nin 2004 yılında Soğuk Hava Deposu kurulumu amaçlı kullanmış olduğu kredi, bu kanun kapsamında yapılandırıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tahsis edilen 1.173.688,00 TL kredinin bir kısmı ödenmiş ancak kooperatifin ödeyecek gücü kalmadığı için borçları muaccel hale gelmişti. Söz konusu kanuna göre kooperatifin 826.579,38 TL borcu eşit taksitlerle on yılda ödenmek üzere yapılandırılarak sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin olarak İl Müdür Vekili Fahri TETİK şu açıklamayı yaptı: “1968 yılında kurulan, Aladağ Çayının suyunu çiftçilere kullandırmak ve tarımsal üretimi desteklemek adına Bolu’da kurulan ilk sulama kooperatifi olan S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi Seben ilçesinde elmacılığın gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Seben İlçesinde yıllık 30- 40 bin ton arasında elma üretimi gerçekleşmektedir. Pazarlaması yapılamayan elmaların depolanması için oldukça elzem olan soğuk hava deposu 2004 yılından itibaren üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Seben’ de 70’li yıllarda geliştirilen ve Seben’i elmacılığın merkezlerinden birisi haline getiren gelişmelerden sonra, elma bahçelerinin yenilenmemesi nedeniyle yaşlanan Seben elma bahçelerinde, üretim her yıl biraz daha düşme sürecini yaşamaktadır. Son yıllarda ülke ve dünya pazarlarında ticari değeri yükselen M9 bodur anaçlarına aşılı; Pink Lady, Jeromine, Golden Reinders, Fuji Zhen Aztec, Granny Smith, Galaxy Gala, MM106 yarı bodur anaçlarına aşılı; Jeromine, Scarlet Spur, Starkspur Golden Deliciouns, Red Chief, Amasya gibi çeşitlerle çalışmalar yapılmış en fazla Golden Reinders, Galaxy Gala, Granny Smith, Pink Lady ve Fuji Zhen Aztec çeşitlerinden verim alınmıştır. Kısa sürede verim çağına gelmeleri ve birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi açısından bodur ve yarı bodur anaçlar önem kazanmaktadır.’’Hasat edilen elmaların en geç 8 saat içerisinde soğuk hava depolarında depolanması pazar değeri kaybının önüne geçmektedir. Elmalar hasattan sonra 0- 1 °C’ de 2- 8 ay boyunca depolanabilmektedir.