Seben TOKİ 2. Etap başvuruları başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Seben ilçemizde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konut projesinin detayları belirlendi.

Seben ilçesi 2. Etap Konut Projesi kapsamında 268 konut için başvurular “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” kategorisinde kabul edilecek.

Konut tipi 2+1 olan dairelerin fiyatları 415 bin TL taksitleri ise bin 559 TL olarak belirlendi.

Konutlara başvurular 18 Temmuz – 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılabilecek.

Konut kuraları 25 Temmuz 2022’de saat 12.00’de TOKİ sosyal medya hesaplarında canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ BOLU SEBEN İLÇESİ 2. ETAP KONUT PROJESİ’NE BAŞVURU YAPANLARDA ARANAN ŞARTLAR:

Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.