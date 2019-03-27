Seben ve Kıbrıscık hali

İlimizin Kıbrıscık ve Seben ilçeleri sakinliği tarihi ve doğal güzellikleriyle, yıllar önce yöreden göç edip emeklilik döneminde huzur arayanların adresi olmuş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, iki ilçemizde 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. İlçelerimizde yaşayan kişilerin yüzde 16'sı, 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor. Türkiye’nin en yaşlı nüfusa sahip ilçesi Elazığ’ın Ağın ilçesi. Ağın'ı sırasıyla, Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık, Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar, Balıkesir'in Balya, Erzurum'un Olur, Artvin'in Şavşat, Sinop'un Dikmen ve Erzincan'ın Kemaliye ilçeleri takip ediyor.

Genellikle gençlerin eğitim ve istihdam nedeniyle ayrıldığı Kıbrıscık ve Seben ilçeleri, Kaya evleri, Şaduman deresi, Karagöl mesire alanı ve elma bahçeleriyle göz dolduruyor. Doğal güzellikleri ve sakinliğiyle, hayatlarının ikinci baharını huzur içinde geçirmek isteyen emekli çiftlerin beğenisini kazanan Seben ve Kıbrıscık ilçeleri şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak, iş hayatının sorumluluğundan kurtulmak, yılların yorgunluğunu geride bırakıp doğal ve sakin bir hayat isteyen emekli çiftleri bekliyor.

Kıbrıscık ilçemizde yaşayan 3.220 kişinin % 16,4’ü 65 yaş üstü kişilerden oluşuyor. İlçede yaşayanların 1.606’sını erkek, 1.614’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Kıbrıscık’ta yaşayanların 528’i 65 yaşın üzerinde. Seben ilçemizde ise 5.250 kişi yaşıyor. 2.504 erkek ve 2.746 kadın nüfusunun yaşadığı ilçede 65 yaşının üzerinde olan kişi sayısı ise 866.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 16:16