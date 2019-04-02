Seben ve Kıbrıscık Türkiye’nin en yaşlı ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağın, 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla, ülke genelinde "en yaşlı ilçe" sıralamasında başta yer alıyor. İlçede yaşayan 2 bin 776 kişinin yüzde 17'si, 65 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor. Elazığ ilinin Ağın ilçesinden sonra ilimizin Seben ve Kıbrıscık Türkiye 2’ncisi oldu.

Seben ve Kıbrıscık Türkiye’nin en yaşlı ilçesi

Haber: Kasım ŞAHİN

Ağın'ı sırasıyla, Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık, Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar, Balıkesir'in Balya, Erzurum'un Olur, Artvin'in Şavşat, Sinop'un Dikmen ve Erzincan'ın Kemaliye ilçeleri takip ediyor. Seben ve Kıbrıscık ilçesi en yaşlı nüfusuyla Türkiye 2’ncisi olurken, bu iki ilçenin gençlerinin Bolu merkez ile çevre illere iş bulmak ve eğitim görmek için topraklarını terk ettikleri öğrenildi.

Seben ve Kıbrıscık ilçelerinin sadece en yaşlı nüfus değil aynı zamanda tarihi dokusuyla ve yerleşim alanıyla da ülkemizin en başka gelen ilçeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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