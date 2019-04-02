Seben ve Kıbrıscık Türkiye’nin en yaşlı ilçesi

Haber: Kasım ŞAHİN

Ağın'ı sırasıyla, Bolu'nun Seben ve Kıbrıscık, Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar, Balıkesir'in Balya, Erzurum'un Olur, Artvin'in Şavşat, Sinop'un Dikmen ve Erzincan'ın Kemaliye ilçeleri takip ediyor. Seben ve Kıbrıscık ilçesi en yaşlı nüfusuyla Türkiye 2’ncisi olurken, bu iki ilçenin gençlerinin Bolu merkez ile çevre illere iş bulmak ve eğitim görmek için topraklarını terk ettikleri öğrenildi.

Seben ve Kıbrıscık ilçelerinin sadece en yaşlı nüfus değil aynı zamanda tarihi dokusuyla ve yerleşim alanıyla da ülkemizin en başka gelen ilçeleri arasında birinci sırada yer alıyor.