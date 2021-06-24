Seben yolunda feci kaza

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada sürücü Fettah B. ile araçta bulunan eşi Ayşe B. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki N.C, E.C. ve E.N.F. yaralandı.