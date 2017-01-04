Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı, Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında onaylanan 5 adet büyükbaş hayvancılık projesi ile genç çiftçilerimize verilen altışar büyük baş hayvan hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çiftçilerimiz için iyi dileklerde bulunan Başkan Özbağ, “Genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sunulan bu fırsatı iyi değerlendirerek sahip oldukları bu hayvanlar ile yetiştiricilik yolunda başarılar ve bol kazançlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)