Seben’de bahar temizliği başladı

Haber: BMA

Bir yandan koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Seben Belediyesi öte yandan ilçenin genel temizliği için de harekete geçti. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri ilçede bahar temizliğine başladı. Cadde ve sokaklar ekipler tarafından baştan aşağı temizleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “cadde ve sokaklarımızda bahar temizliğine başladık. İzzet Baysal Caddesinden başladığımız temizlik çalışmalarımızı ilçemizdeki tüm cadde ve sokaklarda devam ettireceğiz. Belediye olarak bir hafta içerisinde ilçe genelinde bahar temizliğimizi tamamlayacağız” dedi.