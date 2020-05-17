Seben’de bozuk yollar onarılıyor

Haber: BMA

Seben Belediyesi, bir yandan koronavirüsle mücadele çalışmalarını sürdürürken öte yandan da üst yapı hizmetlerine devam ediyor. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen talepler ve belirlenen program doğrultusunda bozuk yolların onarımına başladı. Cadde ve sokaklarda bozuk alanlara sıcak asfalt dökerek yama çalışması yapan ekipler iyileştirme çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edeceklerini belirtti.

“SORUNLARI EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Seben Belediyesi olarak salgın sürecinde alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederken üst yapı hizmetlerini de devam ettiriyoruz. Gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler gerekse belirlediğimiz program çerçevesinde ilçemizdeki sorunları ekiplerimizle birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda ulaşımın rahat bir şekilde sağlanabilmesi için zaman içerisinde deforme olmuş, çukurlaşmış yollarımızda yama çalışmalarına başladık. Belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı salgın sürecinde de sürdürerek ilçemizin gelişimini sürdüreceğiz” dedi.