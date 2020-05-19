Seben’de ceza yağdı

Haber: C. Kutay Aykan

Konuya ilişkin olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan operasyonda Seben Taşlıyayla göledinde kaçak ve yasak dönem de avcılık yapan şahsa 19.05.2020 saat tarihinde sabaha karşı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 2000 metre ağ, bir adet şişme bot, yaklaşık 1000 kğ sazan balığı ele geçirilmiştir. Operasyon sonucunda kaçmaya çalışan şahıs aracın lastikleri kapan ile patlatılarak durdurulabilmiş olup araçta hasar oluşmuştur. Yakalanan 1 şahıssa 1380 sayılı kanun 36. maddesi gereği ve suçun tekrarı nedenleri kapsamında 33400 TL, şahıs hakkında, Bolu Valiliği'nin Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3.150 TL, Trafik Kanunu, 78/1-A emniyet kemeri kullanmamaktan 132 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2.473.00 TL, teknik şartnameye aykırı davranmaktan 132.00 TL ve mevzuata aykırı değişikliği bildirmemekten 132.00 TL olmak üzere toplamda 39287 TL ceza kesilmiştir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 12:57