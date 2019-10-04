Seben’de çocuklar ve gençlere ücretsiz bilet

Haber: BMA

Geleneksel olarak Seben Belediyesi tarafından düzenlenen Seben Panayırı, geçtiğimiz Salı günü başladı. Panayır kapsamında kamu kurumları kurdukları stantlar ile vatandaşlara bilgilendirmeler yaparken, birçok işletmeci de stantlarında uygun fiyata ürünlerini pazarlama imkanı buluyor. Ayrıca panayırda kurulan lunapark çocuklar ve gençlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

1 LUNAPARK BİLETİ HEDİYE

Çocukların ve gençlerin ilgisini fark eden Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Başkan Fatih Kavak güzel bir jest yaparak lunaparkta kullanmaları için Seben Belediyesi olarak çocuklar ve gençlere 1 bilet hediye ettiklerini duyurdu. Sürprizi sosyal medya hesabından duyuran Fatih Başkan yaptığı paylaşımda, “Panayırımız içerisinde kurulan Kılıç Lunaparkta 7-8 Ekim tarihlerinde kullanılmak üzere 1 lunapark bileti hediye ediyoruz. Seben’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize iyi eğlenceler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 10:49