Seben’de hademe krizi

Haber: S. Özge Yücel

Seben ilçemizin tek ilkokulu Seben Atatürk İlkokulu’nda geçtiğimiz aylarda, okulda hademe olarak görev yapan tek kadın temizlik personeli, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Tek temizlik görevlisi olarak çalıştığı okuldan alınarak norm kadro fazlası olan başka bir eğitim kurumuna atandı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hiç hademe ihtiyacı olmayan 3 okulun paylaşıldığı binaya Seben İmam Hatip Ortaokulu’na görevlendirilen Nezahat A. kısa bir süre sonra bu okuldan da komik bir gerekçe ile alındı. Bir süre Seben İmam Hatip Ortaokulu da görev yapan yardımcı kadın temizlik görevlisi, Kaymakam tarafından Seben İmam Hatip Ortaokulu’na norm fazlası olduğu gerekçesi ile Seben Kaymakamlığına hizmetli olarak görevlendirildi.

Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, ‘bu personel buraya fazla’ diyerek, görevden aldığı Nezahat A.’yı ilk görev yeri olan ve başkaca hizmetli çalışmayan Seben Atatürk İlkokuluna ataması beklenirken, kendisine temizlik personeli olarak atadı. Seben ilçemizin tek ilkokulunda yaşanan hademe sıkıntısı yetkililer tarafından fark edilmeyi bekliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Eğitim-İş Sendikası Başkanı Erkan Korkmaz, “Peki madem personel Seben İmam Hatip Ortaokulu’na fazla neden tekrardan hademe ihtiyacı duyan Seben Atatürk İlkokulu’na geri verilmedi? Neden Seben Kaymakamı, yardımcı personeli özel hizmetine aldı?” soruları cevaplanmalı şeklinde konuştu.