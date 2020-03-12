Seben’de olası kuraklık için önlem

Haber: BMA

Göreve başlamasının yaklaşık 1 yılını geride bırakan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye hizmetlerini etkin ve ihtiyaca göre sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin su kaynağını artırmak adına hazırlıklarını tamamlayan Seben Belediyesi Asar Deresinden Seben’e uzanacak su isale hattı çalışmalarına başladı.

“SEBEN MERKEZ ŞEBEKEMİZDEKİ SUYUMUZU ARTIRMAK İÇİN…”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak, “Seben halkımız için hazırladığımız projeleri yeni yılda bir bir gerçekleştirmeye başladık. Şu anda da Seben merkez şebekemizdeki suyumuzu artırmak ve yaz aylarında olası herhangi bir kuraklık sorununda ihtiyaca cevap verebilmek adına debisi saniyede 4 litre olan Hacıoğlan Mahallesi mevkiinde bulunan Asar Deresindeki mevcut kaynağımızdan isale hattımızı döşeyerek 2200 metre mesafeden ilçemizin su deposuna ulaştıracağız. İlerde olurda yakın köylerin ilçemize bağlanması söz konusu olduğunda onlarında ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.