Seben’de orman köylüsüne destek

Haber: Ceylan Beykoz

Seben Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kredileriyle ormanların içerisinde ve bitişiğinde bulunan orman köylerinde ikamet eden vatandaşların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak, orman teşkilatı ve bölge halkı arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Seben Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 ORKÖY programı kapsamda yer alınan Haccağız, Kesenözü, Gerenözü ve Karaağaç Köylerinde toplam 14 adet Dış Cephe Mantolama ve Seben’in hayvancılıktaki üretim gücünü artırmak için 9 adet süt koyunculuğu kredilerinden faydalandırılmak üzere hak sahipliği tespiti yapıldı.

ORKÖY kredilerinden faydalanmak isteyen köy halkına, bilgilendirme ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit edilmesi için yapılan toplantıda, verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.