Seben’de orman yangını

İlimiz Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ittaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Seben’de orman yangını

Haber: Volkan Yılmaz 
Yangın, ilimiz Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylülerinde kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanın büyük bir kısmına yayıldı. Zorlu arazi şartlarından dolayı suyu biten itfaiye ekiplerinin geri dönemediği bölgede arazözler ile su takviyesi yapılıyor. Yangına müdahale sürüyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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