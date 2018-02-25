Haber: Semih Baykal



Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde iddiaya göre O.B ile kuzeni Ayhan Büyüktopaç arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine O.B yanında getirdiği tüfeği ile Büyüktopaç ailesine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç olay yerinde yaşamını yitirdi. Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan jandarmaya teslim olan O.B. gözaltına alındı. O.B.'nin de çıkan kavga sonucu vücuduna aldığı sopa darbeleri ile yaralandığı öğrenildi. Seben Kaymakamı İdil Özdemir köye gelerek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEÇMİŞE DAYALI HUSUMET

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çeltikderesi köyünde yaşayan iki aile arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle silahlı kavga çıktığını, olay yerinde ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.