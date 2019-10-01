Seben’de panayır başlıyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak yarın(2 Ekim) başlayacak olan Geleneksel Seben Panayırına tüm Bolu halkını davet etti. 6 Ekim’e kadar devam edecek olan panayır kapsamında 5 Ekim’de ünlü sanatçı Songül Karlı sahne alacak. Panayır kapsamında ayrıca panayır alanına kurulan lunapark eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacakken kurulacak stantlarda yüzlerce çeşit ürün panayıra katılanların beğenisine sunulacak. Panayır ile ilgili açıklama yapan Başkan Fatih Kavak, “tüm hemşehrilerimizi Bolu’nun Çukurova’sı Seben’imizde panayıra bekliyoruz” dedi.