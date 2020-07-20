Seben’de sel için önlem

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüd Proje Dairesi Başkanlığı tarafından ilimiz Seben İlçesi Çatak Mahallesinde yapılacak olan sel kontrolü uygulama projesindeki yapı üniteleri hayata geçiriliyor. Proje sahasında yapılması planlanan tesis noktalarını yerinde inceleyen İşletme Müdürü Osman Kara, İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Bilgili ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Ali Apaydın tarafından sahada yapımına başlanan galvanizli tel eşik ünitesi uygulaması hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar yüklenici firmaya anlatıldı. Sahada projeye ait 4 bin 241 metre galvanizli kafes tel eşik, 433 metreküp kuru duvar eşik, servis yolları, ağaçlandırılacak alan ve bölgede ilk kez yapılacak olan 8 adet kutu gabion eşik yapı ünitelerinin 2020 yılında inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Saha içindeki yamaç, oyuntu ve dereciklerdeki kıyı oyulmaları, kıyı göçmeleri, kıyı kaymaları ile ana derelere gelen seyelan ve heyelan olayları sonucu meydana gelebilecek erozyon, toprak kaybının ortadan kaldırılması veya en az düzeye düşürülmesi ve ana derelere akan rüsubat miktarının azaltılmasının hedeflendiğini belirten İşletme Müdürü Osman Kara çalışmaların zamanında ve projede belirtildiği şekilde tekniğine uygun bir şekilde bitirilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.