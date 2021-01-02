Seben’de Sokak hayvanları unutulmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlçede sokak hayvanlarının beslenmesi ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çok sayıda yem aparatı ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının düzenli beslenebilmesi amacıyla yerleştirilen yem aparatları vatandaşların da beğenisini topladı.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı olmasından ve zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle yeterli şekilde beslenemeyen sokak hayvanlarının mağduriyetini önlemek istediklerini belirtti.

Sahipsiz hayvanların aç kalmasını engellemek istediklerini anlatan Kavak, “Lokanta, kahvehane artıkları normal zamanda onlara yetiyordu. Ama şu anda bu iş yerleri kapalı olduğu için sokak hayvanlarının beslenmesi daha da zorlaştı. Biz de belediye olarak hazırladığımız yemleme aparatları ile sokak hayvanlarımızı düzenli olarak besliyoruz” dedi.