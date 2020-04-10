Seben’de suya indirim kararı

Haber: BMA
Seben Belediye Meclisi, koronavirüs dolayısıyla olağanüstü toplantı. Solaklar Kayaevleri Taş Restorantta Belediye Başkanı Fatih Kavak başkanlığında bir araya gelen Belediye Meclisi, ilçe halkının kullandığı içme suyunda 3 ay indirim uygulama kararı aldı.
SUYA YÜZDE 60 İNDİRİM
Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Kavak, “2020 Yılı 2. Olağanüstü Meclis toplantımızı Solaklar Kayaevlerindeki Taş Restorantımızda koronavirüs önlemlerini dikkate alarak gerçekleştirdik. Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçemizde içme suyu kullanan abonelerimizin Nisan Mayıs Haziran aylarında içme suyu bedellerinde %60 oranında indirim uygulanması kararını oy birliğiyle aldık. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evde kal Seben” ifadelerini kullandı.