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Seben’den ilçeye gelenlere çağrı

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, yaptığı açıklamada çevre illerden ilçedeki akrabalarının yanına gelenlerin Toplum Sağlığı Merkezine giderek muayene olmalarını istedi.

Seben’den ilçeye gelenlere çağrı

Haber: BMA

Ülkemizde giderek yayılmaya başlayan koronavirüse karşı Seben Belediye Başkanlığından çevre illerden ilçeye gelen vatandaşlara sağlık çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Kavak tarafından paylaşılan çağrıda, “Koronavirüs(Covid19) salgınına karşı yaşlı nüfusun yoğun olarak bulunduğu Sebenimizde önlem almak amacıyla; ilçemizde ikamet etmeyip çevre illerden ilçe merkezi, köy ve yaylalarında akrabalarının yanına gelerek yerleşen vatandaşlardan öncelikle sağduyulu davranmalarını rica ediyor, Seben Toplum Sağlığı Merkezinde koronovirüs hastalık belirtisi bulunup bulunmadığına dair muayenelerini olmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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