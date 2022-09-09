Seben’e 55 bin tane sazan salındı



Haber: Uğur Balaban

Tarım ve Orman Bakanlığı rutin iyileştirme çalışmaları kapsamında Seben’de bulunan göletlere sazan balığı yavrusu salımı yapıldı. Ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında 55 Bin adet sazan balığı bırakıldı. Konuya ilişkin olarak Seben Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “‘’Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi’’ kapsamında ilçemizde bulunan göletlerimize yaklaşık 55.000 adet sazan balığı yavrusu bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.