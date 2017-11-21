Haber: Esra ÖZTÜRK

İçişleri Bakanlığı’nın 08.11.2017 tarihli ve 17875 sayılı emri sonrası ilçeye Kaymakam olarak atanan İdil Özdemir hızlı giriş yaptı. İlçe’de görevli kamu personeliyle kısa sürede tanışan ve gerekli bilgileri alan Kaymakam Özdemir, bölge vatandaşlarıyla sıcak iletişim kurma amacı ile ziyaretlerine başladı.

Kaymakam İdil Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Beşek ve Vakıf Müdürü Safinaz Armağan ile birlikte Solaklar, Bozyer ve Korucuk Köylerini ziyaret ederek köy halkının istek ve sorunlarını tek tek dinledi.