Seben’e Organize Sera Bölgesi geliyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ağırladı. Bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyette ayrıca Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar da hazır bulundu. Program kapsamında Belediye Başkanı Fatih Kavak, heyetle birlikte Seben Gölüne 10 bin pullu sazan bıraktı.

SEBEN’E ORGANİZE SERA BÖLGESİ

Başkan Kavak daha sonra Bakan Yardımcısı Metin’le ilçeye dair projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kavak ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’in katılımlarıyla Seben Gölümüze 10 bin pullu sazan bıraktık. Ardından ilçemize ziyarette bulun Sayın Bakan Yardımcımızla ‘Seben Gölünden Seben Ovasının Sulaması’ ve ‘OSB(Organize Sera Bölgesi)’ projeleri ve ilçemizin sorunları hakkında istişare toplantısı yaptık. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.