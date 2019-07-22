Seben’e “Su Şişeleme Tesisi” geliyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vermiş olduğu seçim vaatlerini bir bir gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Seben’e “Su Şişeleme Tesisi Kurulması” ile ilgili projesinin çalışmalarına başlayan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçedeki her kesimi temsil eden bir heyet ile Aydın/Bozdoğan ilçesine teknik ve inceleme gezisi düzenledi. Oluşturulan heyette Kavak’ın yanı sıra Belediye Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin Varlık, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Özçelik, Belediye Meclis Üyeleri Resmi İde, Alattin Özkök, Mustafa Belen, Hüseyin Aydın, Nurullah Küner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, İlçe Ziraat Odası Başkanı Fehmi Çınar, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Koyunoğlu, Çarşı Mahallesi Muharı Eray Kuş, Esnaf Odası Başkanı Kemal Ünalan, Şoförler Odası Başkanı Selahattin Akkaya, Haccağız Köyü Kooperatifi Başkanı Mahmut Çalışır, AK Parti Seben İlçe Temsilcisi Ali Fidan ve Milliyetçi Hareket Partisi Seben İlçe Başkanı Yardımcısı Fahrettin Gülenç ve Ahmet Sarıböcek yer aldı. Seben heyeti Bozdoğan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Su Şişeleme Tesisinde incelemeler yaparak, yetkililer ile fikir alışverişinde bulundu.

“TAŞIN ALTINA HEPİMİZ ELİMİZİ KOYDUK”

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak gerçekleştirilen teknik geziye ilişkin yaptığı açıklamada, “Seben’imiz için birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Bozdoğan Belediyesinin Su Şişeleme Tesisine ziyarette bulunduk. Öncelikle Seben’den yola çıktığımız, ilçe halkımızın her kesimini temsil eden heyetimizin üyelerine Seben halkımız adına teşekkür ediyorum. Seben’de ki istihdam sorununu azaltmak için taşın altına hepimiz elimizi koyduk ve yola çıktık. Çünkü derdimiz Seben… İnşallah en kısa zaman zarfı içinde fizibilite çalışmalarımızı tamamlayıp tesisimizi kuracağız. Misafirperverliklerinden dolayı başta Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Ufuk Altıntaş olmak üzere, Başkan Yardımcısı Yetkin Kellecioğlu ve İşletme Müdürü Ümit Apak, Gıda Mühendisi Ersin Kaya ve Servet Özgüler'e şükranlarımı sunarım. Bizim gibi ilçe belediyeleri tarafından ilçedeki ekonomiyi canlandırmak ve istihdam alanı sağlamak açısından örnek alınması gereken bir proje” dedi.