Seben’e yeni araç

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede ulaşımın kolaylaştırılması adına araç filosuna yeni bir minibüs kattıklarını duyurmuştu. Başkan Fatih Kavak, yaptığı yeni açıklamada belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir aracı araç filosuna kattıklarını bildirdi.

“HER ŞEY SEBEN İÇİN”

Başkan Kavak konuyla ilgili açıklamasında, “Sayın Bolu Ak Parti Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'nün ilçemize göstermiş oldukları özel ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Vekillerimizin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tarafımıza belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen 2020 Model Ford Kargo aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey Seben için” dedi.