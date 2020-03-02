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Seben’e yeni bölümler geliyor

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı ile ilçede yeni açılacak bölümlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Seben’e yeni bölümler geliyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Mustafa Alişarlı ve Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, geçtiğimiz gün ilimiz Seben ilçesini ziyaret etti. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve İlçe Kaymakamı Mustafa Atış’ın eşlik ettiği BAİBÜ Rektörü Alişarlı ve Yardımcısı Gündüz, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu.

BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı ile görüşen Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulumuzda yeni açılacak olan bölümler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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