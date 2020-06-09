Seben’in yol çilesi bitiyor

Haber: BMA

8 Haziran 2020 tarihi itibariyle yüklenici firma tarafından yeniden çalışmalara başlanılan Seben-Bolu yolunda sona gelindi. İlçe için yıllardır başlı başına bir sorun olan Seben yolu çalışmalar tamamlandığında 30 dakikaya inecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatih Kavak "Sebenimize hayırlı uğurlu olsun. Sonunda 18 yıllık yol hasretimiz bitiyor. Ekip olarak Seben için hız kesmeden devam diyerek inanarak bu yola çıktık. Sebenimize hükümetimizden müjdeler ard arda geliyor. Gectigimiz hafta ‘Seben Gölünden Seben Ovasının Sulanması Projesi’nin başlamasıyla sevinmiştik. Bu haftada da yol çalışmalarının başlaması sevincimiz ikiye katladı. Bunlar bizim AK Parti İlçe Başkanımız, Encümenlerimiz ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlik beraberlik içinde hareket etmemizin neticesinde gerçekleşen projelerimiz. Devletimiz varolsun” dedi.

“SEBEN HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Seben/Bolu yolunun Kızık yaylası-Yukarı Korucuk Mevkii arasının daha önceki yıllarda tamamlandığını anımsatan Başkan Fatih Kavak açıklamasında ayrıca, “İhalesi yapılan Bozyer köyü-Yukarı Korucuk Mevkii arası ve Kızık Yaylası-Gölcük arası yol yapım işine (8 Haziran 2020 ) tarihi itibariyle yüklenici firma (Bergiz İnşaat) tarafından başlandı. Bu süreçte bizlere destek veren en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'e Ak Parti Bolu İl Başkanımız Nurettin Doğanay'a, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın'a şahsım ve tüm Seben halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.