Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’nun Seben ilçesi Gökhaliller Köyünde 56 yıl boyunca yaşadığı önemli hatıraları tuttuğu günlüğüne yazan ve bu notlarıyla tarihe ışık tutan İsmail Keklikçi, hayata da son noktayı koydu. 85 yaşında bilgi dağarcığıyla yaşamını kaybeden Keklikçi, önceki gün ikindi namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilirken, yakınları ve sevenleri gözyaşı döktüler. 85 yaşında hayata gözlerini yuman Keklikçi’nin haberini Bolu halkına böyle duyurmuştuk;

Seben ilçesinde yaşayan İsmail Keklikçi 56 yıldır günlük tutuyor. Keklikçi, Takvim­i Ragıp günlüklerinde, 27 Mayıs 1960’ta Cemal Gürsel’in Devlet Başkanı olmasından, 12 Eylül 1980 darbesi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi gibi birçok önemli konuyu günlüklerine yazarak tarihe ışık tutuyor.

Bolu İli, Seben İlçesine bağlı, Gökhaliller Köyünde ikamet eden 85 yaşındaki İsmail Keklikçi, uzun yıllar marangozluk, çiftçilik ve hayvancılık yaptığını ve daha sonra emekli olan Keklikçi ‘ Günlük yazmaya, ilk olarak 1960 yılında almış olduğu Ragıp Takvim­i’yle başladığını ifade etti. Günlüklerinde dönemin önemli konularına, kişisel durumunun yanı sıra, ölen ve doğan kişiler ile evlenenlere yer verdiğini belirtti. 1960’dan bu yana günlük tutan İsmail Keklikçi “Eski yıllarda, çocuk hastalıkları ve ölümleri çok olduğundan, yeni doğan çocukların doğumları nüfusa hemen bildirilmezdi. Belli bir süre geçtikten sonra çocuklar

nüfusa yazdırılırdı. Bu yüzden, büyüyen çocuklar hangi tarihte doğduklarını, gerçek doğum tarihlerini benim günlüklerime bakarak öğreniyorlar” dedi.

1960 yılından başlayıp, 2016 yılına kadar günlük tuttuğunu, günlük tutalı 56 yıl olduğunu ve toplam 56 adet Ragıp Takvim­i biriktirdiğini, günlükleri sayesinde hatıralarını taze ve kendisini zinde tuttuğunu söyleyen İsmail Keklikçi, günlüklerinde, 27 Mayıs 1960’ta Cemal Gürsel’in Devlet Başkanı olmasından, 12

Eylül 1980 darbesi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi gibi birçok önemli konulara yer vermiş, ömrü vefa ettiği süre içerisinde günlük tutmaya devam edeceğini söyledi.

Ancak ne var ki bu haberimizi yaptıktan 4 ay sonra tarihe not düşen günlükçü İsmail Keklikçi hayata gözlerini yumdu.