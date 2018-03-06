Haber: Semih Baykal

Kadınlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek için kurulan Sebenli Kadınlar Yardım ve Dayanışma Derneği muhteşem bir gece düzenleyerek 600 kadını bir araya getirdi. Geceye Seben Kaymakamı İdil Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolulu STK temsilcisi birçok seçkin davetli katıldı. Türk bayraklı temalı gece de misafirler gönüllerince eğlenirken yapılan çekilişlerde hediye dağıtıldı. Çekiliş için satılan biletlerin parası ise üniversite öğrencilerine dernek tarafından burs olarak verilecek. Gecenin sonunda kadınlar ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle Onuncu Yıl ve İzmir Marşını söylediler.





