Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pembe Salonda gerçekleşen programa Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Seben Kaymakamı İdil Özdemir, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan sempozyumun açılışında konuşan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Seben’in turizm ve tarım ilçesi olması için yola çıktıklarını kaydederek, “ Bolumuzun en büyük hedeflerinden bir tanesi turizm, spor ve üniversite şehri olmasıydı. Bizde Bolumuza ülkemize nasıl katkı yapabiliriz diye turizm olarak önce değerlerimizi bilmemiz gerekiyordu. Tabi turizm tek başına yapılabilecek bir şey değildi. Uzun ve meşakkatli bir süreç gerekiyordu. Turizm olarak en büyük değerlerinden bir tanesi tarihiydi, Kaya Evleri, Kiliseleri, Cuma Camileri, Nevruz Tepesi, tarihi Romalılardan kalma hamamları, tarihi 15-20 milyon öncelerine dayanan fosil ormanları, şifalı kaplıcaları, Kartalkaya, Seben gölü ile doğal olarak turizmin önündeki en büyük değerlerden bir tanesi. Tarım olarak ele aldığımızda da kurulduğundan bu yana Bolu merkezi doyuran bir ilçe. Bundan sonraki süreçte sulama ile beraber Türkiye’ye katma değer üretecek, mevsiminde tüm ürünlerin yetişebildiği bir ilçe. Türk dünyası açısından çok önemli bir bölge Seben. Nevruz tepesi var bu Nevruz Tepesi zannedersem Türk dünyasında geçtiğimiz yıl Türksoy ile beraber yaptığımız çalışmalarda Türk Dünyasında adı Nevruz olan bir tepe yok” şeklinde konuştu.

“SEBEN DEYİNCE KÜLTÜR, KÜLTÜREL ZENGİNLİK DEYİNCE AKLA SEBEN GELMEKTEDİR”

Seben Kaymakamı İdil Özdemir ise “Bilindiği üzere bir toplumun ayakta kalmasını sağlayan temellerin en başında kültürel zenginlik gelmektedir. Bir toplumun kimliği aynı zamanda DNA’sıdır. Bizler kimliğimize sahip çıktığımız oranda canlı, özgür ve ebedi kalacağız. Bu düşünce ışığında samimiyetle söyleyebilirim ki; Seben sırtında geçmişte aldığı köklü değerlere dayamış, geleneklere bağlı olmakla birlikte çağdaş hayatın gereklerine de tam anlamıyla yetirebilmiş insanını ve doğanın muhteşem göstergesi haline gelmiş, fizikken İç Anadolu ile Karadeniz arasında, manen de geçmiş ile gelecek arasında köprü mahiyetinde yerleşim yeridir. Geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesini sağlayan en önemli etmenlerin başında ise içinde barındırdığı kültürel değerler gelmektedir. Genel anlamda Seben deyince kültür, kültürel zenginlik deyince akla Seben gelmektedir. Bu bağlamda Köroğlu’nun sazından dökülen nağmelerin aksettiği dağlarda yankılanır kültür, baharı müjdeleyen insanların kalbine sevgi kıvılcımları düşüren nevruz ateşi ile aydınlanır kültür, kayaları oyulduğu sanılan evlerin aslında geleceğe bırakılan bir iz olduğunu görmektir kültür, kızık kilimlerine ilmek ilmek işlenen göz nurudur. Yani kültür başlı başına Seben’dir.” ifadelerini kullandı.

“SEBEN İLÇEMİZE VE TÜM İLÇELERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Seben Bolumuzun önemli ilçelerinden bir tanesi. Ayrı bir iklime ayrı bir coğrafyaya sahip, etrafı dağlarla çevrilmiş korunmuş korunaklı bir yer. Bu özelliğinden dolayı da tarım, hayvancılık için ideal bir ilçe, bunu gördük. Bu noktada da üniversite olarak elimizden gelen desteği esirgemeden kendilerine veriyoruz. Her türlü taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Seben Derneğinin bir yazısını gördüm “Ne sen ne ben önce Seben” diye. Güzel bir söz gibi duruyor ama lütfen önceliğimizi Bolu’ya verelim. Bir olmayı, diri olmayı, tek olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tek olursak güçlü olacağımızı kavramamız lazım. Bu tek, bir, dirlik Bolu’yu güçlendirecek, Bolu Türkiye’yi güçlendirecek. Tüm gücümüzü, emeğimizi, projelerimizi öncelik Bolu için harcayalım. Yineliyorum, diri olmayı, bir olmayı hep birlikte Bolu olmayı. Bolu Türkiye için olacak Türkiye de tüm mazlum insanların sesi gür sedası olacak.”

BOLU TURİZM, SAĞLIK VE ÜNİVERSİTE KENTİ OLACAK

Bolu’nun özel bir coğrafyaya sahip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise “Bolu turizm, sağlık ve üniversite kenti olacak. Böylece şehrimizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Biz bir dünya kendi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçelerimizin de tanıtımı ve araştırması son derece önemli. Bunun için çalışma yapan kurumlara da kapımız açık desteğimiz var. Bolu’da araştırılacak tarih, kültür, doğa vb. her ne araştırma yapılacaksa her türlü yardıma açığız. Bolu Belediyesi olarak yapılacak tüm araştırmaların sonunda elde edilecek verilerin basımına kadar her şeyi Bolu Belediyesi olarak üstleniyoruz. Bu konuda herkese kapımız açık. Bu sempozyumun Seben ilçemize ve Bolumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“MEHMETÇİĞİMİZE ALLAH MUVAFFAKİYETLER VERSİN”

Sempozyumun son konuşmasını gerçekleştiren Bolu Valisi Aydın Baruş, konuşmasının başında milletimizin huzuru için, ülkemizin bütünlüğü için canlarını seve seve veren ve bugün halen bu ruhla Zeytin Dalı Harekatında Afrin’de mücadele eden ve şehit olan askerlerimize rahmet diledi ve “Orada mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize de Allah muvaffakiyetler versin diyorum. Yine Bolumuz için, Sebenimiz için hayatını vakfeden ve ilimizin değerlerini ortaya çıkartmak için çaba sarf eden geçmişte rahmetli olmuş başta değerli büyüğümüz İzzet Baysal olmak üzere tüm atalarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

VALİ BARUŞ SEMPOZYUMUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

“Bolumuz, Türkiye’de sahip olduğu değerlerle, doğal güzelliklerle potansiyeli çok güzel olan bir il” diyerek konuşmasına devam eden Bolu Valisi Aydın Baruş, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi: “Bolu’nun zaman içerisinde hak ettiği değeri bulabildiğini söyleyemeyiz. Bolu gelecekte Türkiye’nin spor, turizm ve eğitim kenti olmaya aday bir şehir. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirerek gelecek nesillerimize çok daha gelişmiş, daha refah içinde yaşayabilecekleri, daha güzel ve mutlu bir şehir bırakmak hepimizin boynumuzun borcu. Bu nesil için de çalışırken Bolu’nun sahip olduğu değerleri ortaya çıkartmak ve bunları değerlendirmek için neler yapılabileceğini öngörmek çok önemli. Bugünkü sempozyum Sebenimizin sahip olduğu değerleri ortaya koyma anlamında çok değerli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

“UMARIM SEBEN LAYIK OLACAĞI YERE VARIR”

Seben atalarımızın Anadolu’ya yerleştiğinden beri mekan edindikleri ve yaşam kültürlerini hep beraber birlik halinde bugüne kadar yaşattıkları, kültür değerlerine sahip çıkan bir ilçe. Bunun yanında çok önemli tarım ve turizm potansiyeli olan bir ilçe. Cuma günü inşallah Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılacağı bir programda Seben Taşlıyayla Göleti Sulamasının da temel atma törenini yapacağız. Seben Göleti sulaması Seben’in geçmişten beri yapmış olduğu tarım faaliyetlerine destek verecek ve ayrıca organik tarım anlamında Bolumuza çok değerli katkılar sunabilecek bir potansiyeli barındırıyor. Yaklaşık 2 bin 600 hektarlık alan sulama imkanına bu proje sayesinde kavuşacak. Diğer taraftan Seben Belediyemizin, Seben’in turizm potansiyelini değerlendirme anlamında yapmış olduğu çalışmalar da çok önemli. MARKA tarafından desteklediğimiz bir proje kapsamında Solaklar Kaya Evlerinin turizme açılması için güzel çalışmalar yapıldı. İnşallah bundan sonra tarımı ile birlikte Seben turizmi de hareketlenerek İlçemiz layık olduğu yere varacak. Bunu hep birlikte başaracağız.

“KÜLTÜR BİR TOPLUMUN HAYATA DAİR GÖRÜŞLERİNİ VE BAKIŞ AÇISINI İFADE EDER”

Takdir edersiniz ki maddi olarak refah seviyelerini yakalayabilirsiniz çok da iyi seviyelere gelebilirsiniz ama sahip olduğunuz değerleri muhafaza etmezseniz, gelecek nesillere taşımazsanız bu gelişmişliğin çok fazla anlamı kalmayacaktır. Bu anlamda kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması çok önem taşıyor. Bu sempozyum kapsamında Seben’in halk kültürünün araştırmalarının yapılacak olması da çok değerli bir çalışma olacak. Kültür bir toplumun hayata dair görüşlerini ve bakış açısını ifade eder. Kültür beşikteki bir bebeğe söylenen ninniden, cenazede söylenen ağıta kadar hayatımızın sevincini üzüntüsünü yansıtan her safhayı çevreler. Kültür, toplum hayatına yön veren inançları, sanatı, ahlakı, yasaları, adetleri ve alışkanlıkları kapsayan bir bütündür. Kültür bir milleti diğer milletlerden ayırt eden ana unsurlardan birisidir. Dünya üzerindeki milletler sahip oldukları kültür değerleriyle birbirinden ayrılırlar. Kültür bir toplumun milli kimliğinin vazgeçilmez parçasıdır. Kültürünü kaybeden bir millet, milliyetini de kaybetmiş olur. Kültür milleti ayakta tutan değerlerin bütünüdür. Kendine has kültür mirasları olmayan toplumlar varlıklarını muhafaza edemezler.

“HALK KÜLTÜRÜ BİRLİĞİMİZİN ESAS MAYASINI TEŞKİL EDEN DEĞERLERDENDİR”

Bugün gençliğimizin ve gelecekteki nesillerimizin karşı karşıya bulunduğu en önemli tehlikelerden birisi popüler kültürün etkisi altında milli kültür değerlerini unutmak ve onları bir kenara atmaktır. Başkalarına benzemeyi marifet saymak, benliğini yitirmeye de rıza göstermektir. İşte bizim toplumsal birliğimizin temelini oluşturan halk kültürü bu birliğimizin esas mayasını teşkil eden değerlerdendir. Türk Halk Kültürü millet olarak devamlılığımızın ve zenginliğimizin kaynağı olan bir hazinedir. Bu hazinenin her bir parçası zaman içerisinde toprak altında kalsa da her an meydana çıkarılmayı bekleyen bir mücevherdir.

“SEBEN HALKI TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR”

Seben ilçemiz bu mücevherleri bağrında saklayan eşsiz yörelerimizden birisidir. Seben Halkının Türk kültüründe maya oluşturan değerleri bugün de yaşatmaya devam ettiğini görüyoruz. Seben’in Kızık Yayla Evlerinin mimarisinde ve inşasında doğaya olan saygının, Kızık kilimlerinin nakışında hayatın canlılığının, Alpağut köyünde yapılan Nevruz Ateşinin alazında toplumsal yaşamdaki coşku ve sevincin ifadesini görüyoruz. Bu değerleri gelecek nesillere taşımak için Seben Halk kültürü üzerine yapılacak araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Kültür mirasımızın devamını sağlamada bu çalışmaların çok değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Halk kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlayan tüm Sebenlileri, kültür değerlerimizin ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere anlatılması için çalışmalarda bulunan bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu sempozyumun Seben ilçemize, Bolumuza ve ülkemize hayırlı neticeler getirmesini Cenabı Haktan temenni ediyorum.”

SEYMEN EKİBİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Yapılan konuşmaların ardından Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akyoloğlu Seben’den derlenmiş bir türkü seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan tarihi Seymen Ekibi ise katılımcılara güzel dakikalar yaşatırken, program daha sonra ilçenin tarihsel kıyafetlerinin sergilendiği defile gösterisi yer aldı. Sempozyumun açılışının ardından ise fuaye alanında Seben’e özgü el sanatlarının yer aldığı stantlar gezildi ve son olarak ana teması Seben olan el sanatları, fotoğraf ve resim sergisi Bolu Valisi Aydın Baruş ve beraberindekiler tarafından açıldı ve sergide yer alan eserler incelendi.