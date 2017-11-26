Haber: BMA

Ünlü ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve tasavvuf sanatçısı Ahmet Kemal Bacak, geçtiğimiz Cuma günü Seben halkı ile buluştu. Seben Atatürk İlkokulu Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen El-Metin (s.a.v) adlı programa başta Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ olmak çok sayıda Sebenli katılarak salonu hınca hınç doldurdular. Başkan Süleyman Özbağ’ın hoş geldiniz konuşmasının ardından sözü alan ünlü ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından ayetler, hadisler hakkında ailesi ve sahabenin anlattıkları ışığında bahsetti. O’nun doğumunu, yaşamını, ailesiyle ve ashab ile ilişkilerini, tavsiyelerini, tecrübelerini ve ölümünü anlatan Hatipoğlu konuşmasına, Peygamber’in hayatı hakkındaki kıssalarla devam ederek, namaz kılmanın önemini vurguladı. Yaklaşık 1,5 saat süren konferansı dinleyen Sebenliler, anlatılanlar karşısında mest oldular.

Programın sonunda Prof. Dr. Hatipoğlu’na çiçek ve hediye takdim eden Belediye Başkanı Özbağ, “Davetimizi kırmayıp bu güzel akşamda Sebenimize gelerek bizlerle birlikte olduğunuz için ve bizlerle engin bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Seben’i çok sevdiğini ve Seben halkının sıcak kanlı olduğunu belirterek, “Samimi karşılamanız için çok mutlu oldum. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka nedeniyle minnettarım. Başkanımız Süleyman Beyin sosyal belediyecilik anlayışı ile bu organizasyonlara verdiği önemden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.