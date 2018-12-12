HABER:Gökhan Aksoy

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Liginde bu sezon ilk kez mücadele eden ve geride kalan 9 haftada 5 galibiyet 3 mağlubiyet 1’de beraberlik alan Sebenspor, ligin 10.haftasında sahasında lider Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nü konuk etti. Karaçayır Kapalı Spor Salonu’ndan oynanan mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Şırnak GHSİM Spor Kulübü oldu. İlk dakikadan itibaren temsilcimiz karşısında etkili olmaya başlayan Şırnak ekibi devreyi 19-11 önde kapatan taraf oldu. İkinci yarıda toparlanmaya çalışan Sebenspor farkı azaltmak istese de güçlü rakibi karşısında etkili olamadı ve mücadeleyi Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü 32-27 kazanarak liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz Sebenspor ise ligdeki 4.mağlubiyetini alırken, topladığı 11 puanla 6.sırada kaldı.