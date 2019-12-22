Sebenspor’la yemekle buluştular

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanlığı tarafından hentbol ve futbolda ilçeyi başarılı bir şekilde temsil eden Sebenspor adına bir akşam yemeği verildi. Seben Kayaevlerinde düzenlenen akşam yemeği programına Seben Kaymakamı Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AK Parti Seben İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik, Sebenspor Yönetim Kurulu üyeleri, önceki dönem Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi Üyeleri ve sporcular katıldı.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Kavak, “Seben Kayaevlerimizde hentbolda ve futbolda ilçemizi temsil ederek bizleri gururlandıran Sebensporumuzla, akşam yemeğinde bir araya geldik. İlçemizi başarıyla, yorulmadan temsil eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında, her zaman destekçileriyiz. Birlik beraberlik adına toplandığımız gecede davetimize katılan İlçe Kaymakamımıza, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ'a, Sebenspor Yönetim Kuruluna, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, AK Parti İlçe Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.