Sebep bulmak için çalışıyorlar

Bolu Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran kişilerin sayısı Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre 141 olarak belirlendi.

BORULAR YENİLENİYOR

16 Haziran tarihinden itibaren su verilmeyen Yuva köyünde, su depolarının besleme borularını tespit eden Bolu İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kazarak açığa çıkartılan deforme olmuş boruları yeniliyor.

HERKES BİR SEBEP BULMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Zehirlenmelere neden olan su depolarından belirli aralıklarla alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara götürülüyor. Zehirlenme olayına sebep olan bakterilerin tespit etme çalışmaları sürerken, Bolu İl Tarım Müdürlüğü ekipleri de hastalanan kişilerin bulunduğu 6 haneden, kurban eti ve bahçe ürünü numunesi topladı. Ekipler tarafından yürütülen detaylı çalışma sonucunda hastalığın nedeni, kurban etleri ve bahçe mahsulleri üzerinde de aranacak.