Sebze-meyve ile ayçiçeği yağı fiyatı artırılmış

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde başta gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları olmak üzere piyasadaki ürünlerin fiyat gelişmelerini yakından takip etmek amacıyla harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğünce ulusal ve yerel marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi.

11 İŞLETMEYE CEZA

Yapılan uygulama kapsamında, sadece son bir haftada 60 işletmede 785 ürünün fiyatları ve fiyat etiketleri denetlendi. Ticaret Müdürlüğü ekipleri denetimlerde 11 işletmeye 18 ürün hakkında Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıktan 8 bin 136 TL idari para cezası uyguladı. Yapılan denetimler sonucu, en çok sebze-meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk ürünleri, yumurta, kuru bakliyat ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının yapıldığı tespit edildi.

YARIM MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLEBİLECEK

Denetimlerde Fahiş Fiyat Artışı (HFA) yapıldığı tespit edilen firma ve ürünlerle ilgili tutanak ve belgeler, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde haksız fiyat artışında bulunduğuna karar verilen firmalar hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası uygulanabilecek.