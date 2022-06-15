Sebze ve meyve atıkları komposta dönüştürülecek

Haber: Uğur Balaban

Örnek proje kapsamında gastronomi dünyasının Nobel’i sayılan Basque Culinary World Prize’da iki yıl üst üste ‘Dünyanın En iyi 10 Şefi’ arasına giren ilk ve tek Türk şef olan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, Bolu Belediyesi’nin davetlisi olarak dün akşam Bolu’da bir seminer verdi.

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşen seminerde Ebru Baybara Demir, 13 şehir ve 52 belediyenin de destekçisi olduğu ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi’ projesinin detaylarını anlattı.

Verimli geçen seminerin ardından Baybara, kendisine eşlik eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan, belediye personelleri ve diğer katılımcılarla birlikte Pazar yerine giderek, kompost haline dönüştürmek üzere sebze atıkları topladı.