Seçim çalışmalarını köylerde yoğunlaştırdılar

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ ve Reşat Ateş çalışmalarına köylerde gerçekleştirdikleri ziyaretler ile devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta içi Saççılar Köyü, Kuzfındık Köyü, Belkaraağaç Köyü, Pelitçik Köyü, Ketenler Köyü, Topardıç Köyü, Güneyfelakettin Köylerini, Afşar, Kuzörendağlı, Nuhlar, Kuzörenemirler, Ericek, Yenigüney, Sazakkınık, Sazakşeyhler, Çanakçılar ve Yuva Köyü Kütükçüler Mahallesinde ziyaretler gerçekleştiren AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adaylar vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaştı. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu, “Hasbihal önemlidir. Gönüllere dokunmak önemlidir. İl Genel Meclis Üyesi aday arkadaşlarımız ile birlikte köylerimizde gönülden gönüle dokunmaya vatandaşlarımız ile hasbihal etmeye devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı hep beraber geleceğe yürümeye devam edeceğiz” dedi