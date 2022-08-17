Seçim Gecesi iddialarına Tanju Özcan’lı yanıt

Haber: Uğur Balaban

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce’nin gündeminde gazeteci Merdan Yanardağ ile yaşadığı ‘seçim gecesi’ tartışmasında ortaya atılan iddialar vardı.

BENİ KANALINA ÇIKAR MERDAN

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi yalnız olmadığını söyleyen İnce, “Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı.

O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan.

Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol, çağır bu arkadaşları. Bak bunlar CHP’de siyaset yapıyor. Beraber sen de gel, seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Ben varım, sen bunu yapabilir misin? Sen bunu yapamazsın, korkarsın, patronun parayı keser. Bu arkadaşları da çağır. Diğer medya kuruluşlarına sesleniyorum; Merdan bunu yapamaz, siz Merdan’ı da çağırın, CHP milletvekillerini de çağırın, beni de çağırın seçim gecesini konuşalım” diye konuştu.