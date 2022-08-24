Seçim gecesini Anlattı: Sürekli Çay İçti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 canlı yayınında 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin Ankara'da kaldığı otele gittiğini söyledi. Orada gördüklerini anlatan Özcan, İnce'nin alkol aldığı için canlı yayına çıkmadığı iddialarına ilişkin ise "Sürekli sürekli çay içiyordu. Muharrem İnce'nin ben o akşam ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ‘seçim gecesi’ iddialarına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da seçim gecesi yanında olduğunu belirterek, “Beni bu arkadaşlarla beraber kanalına çıkar” ifadelerini kullanmıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi yalnız olmadığını söyleyen İnce şunları söylemişti: “Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan."

Tanju Özcan dün tv100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünü yaptığı "Taksim Meydanı" programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, Hacır'ın "Bize o geceye ilişkin birkaç şey söyleyebilir misiniz? O gece neredeydi Muharrem İnce, neredeydi, niye çıkmadı? Bu iddialar doğru mu yoksa Muharrem İnce'nin söylediğine mi katılıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Bolu'da seçimler 19:00'da belli oldu, hemen yola çıktım. 20:45 sularında Ankara'da, ismini vermeyeyim bir otelde olduğunu öğrendim. Çıktım, özel bir katta ailesiyle, danışmanlarıyla birlikte yaklaşık 50 kişi vardı, saydığınız isimler de vardı. Orada Sayın (Yaşar) Tüzün ile sayın (Engin) Altay arasında bir tartışma vardı. Sayın Tüzün açıklama yapması gerektiğini, Sayın Altay ise açıklama yapmaması gerektiğini söylüyordu. Engin Bey Genel Merkez'in açıklamasını bekle diyordu. Hatta şöyle bir şey söyledi, 'erken açıklama yapma. Bugünü düşünüyorsan açıklama yap, ama yarını düşünüyorsan bekle' dedi. Yaşar Bey ise halkın bilgilendirilmesinden yanaydı. Sonra Yaşar Bey ile Muharrem Bey'in yanına gittik özel olarak, o da dedi ki 'Tanju nasıl açıklama yapayım, elimde sağlıklı bilgi belge veri yok ki. Bu şartlarda nasıl açıklama yapayım, beklemek zorundayım' dedi. Bu arada özellikle söyleyeyim sürekli çay içiyor. Sürekli sürekli çay içiyordu"

Tanju Özcan "Hiç içki içmedi mi o akşam?" sorusuna "Hayır. Saat 2'ye çeyrek kala ayrıldım oradan. Muharrem İnce'nin ben o akşam ağzına bir damla alkol sürdüğüne ben şahit değilim" cevabını verdi.