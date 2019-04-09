Seçim sonrası ilk toplantı

Haber: Gönül OLUTÜRK

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığındaki Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ilk toplantısına Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri tam kadro katılırken toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile basın mensupları da katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Belediye Meclisi toplantısında ilk olarak Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda ilk 2 yıl için Meclis Başkanvekilliklerine 20’şer oyla CHP Grubundan Cumhur Bandakçıoğlu ile Ahmet Yılmaz seçildi. Ardından yine gizli oy ile Meclis Divan Katibi Üyeleri seçildi. Yapılan oylamada Divan Katipliğine CHP Grubundan Tahsin Mert Karagöz ile Suat Orhan seçildi. Mecliste son gizli oyla seçim Encümen Üyeliği için yapıldı. Oylama sonucu Encümen Üyeliğine ilk 1 yıl için Begüm Tunçel, Mustafa Güldal ve Hüseyin Ekrem Serin seçildi.

Meclis Toplantısında daha sonra İhtisas Komisyonlarının üye sayıları belirlenerek üye seçimleri yapıldı. Yapılan açık oylamalar sonucunda komisyonlara şu isimler seçildi:

-Çeşitli İşler Komisyonu:

Ahmet Fidan(CHP), Ergün Temel(CHP), Tahsin Mert Karagöz(CHP), Hacer Çınar(AK Parti), Kamuran Avcı(AK Parti)

-Plan ve Bütçe Komisyonu:

Resmiye Kahruman(CHP), Hakan Alpaslan(CHP), Cihan Tutal(CHP), Uğur Akbay(AK Parti), Fatih Silin(MHP)

-İmar ve Şehircilik Komisyonu:

Feridun Yılmaz(CHP), Asuman Şentürk Tekin(CHP), M. Tuna Özcan(CHP), Semih Dimicioğlu(AK Parti), Necdet Çakır(MHP)

-Turizm ve Tanıtma Komisyonu:

Cumhur Bandakçıoğlu(CHP), Ahmet Fidan(CHP), Suat Orhan(CHP), Hakan Özsoy(AK Parti), Hüseyin Türkmen(AK Parti)

-Teftiş Murakabe Komisyonu:

Onur Koyunoğlu(CHP), Cevat Çatladı(CHP), Suat Orhan(CHP), Hatice Dinç(AK Parti), Fatih Silin(MHP)

Komisyonlara üye seçimlerinin yapılmasının ardından Bolu Belediyesi’nin üyesi bulunduğu birliklere üye seçimine geçildi. Ancak alınan karar sonucunda bu birliklere yapılacak üye seçimleri Cuma günü gerçekleştirilecek 2. oturuma bırakıldı. Belediye 2018 yılı Faaliyet Raporu ve İmar tadilat başvurularının görüşülmesi konuları da alınan kararla Cuma günü yapılacak oturuma bırakıldı.

Toplantının 13. gündem maddesinde ise birim müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü. Bu kapsamda ilk olarak Belediye bünyesinde ilimizde bulunan esnafların iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Yerel Hizmetler Müdürlüğü kurulması ve burada 1. dereceli Müdür kadrosu ihdas edilmesi görüşüldü. Konu oy birliği ile kabul edildi. Ardından Belediyeye Metro Ethernet İnternet Hizmetlerinin sağlanması amacıyla ihaleye çıkılması konusu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Seçim sonrası yapılan ilk Belediye Meclis Toplantısı CHP Grubu adına Hüseyin Ekrem Serin’in; AK Parti Grubu adına Burak Balaban’ın dilek ve temennilerini belirtmesinin ardından sona erdi.