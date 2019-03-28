Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Tanju Özcan, vatandaşların sorunlarını Sağlık Mahallesi'nde kurulan karargahta dinlemeye devam ediyor. 2 gün önce kurulan ve seçimin sonuna kadar mahallede kalacak olan karargaha vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Seçim sonuçlarını buradan takip edeceklerini ifade eden Özcan "Bu dönemin son üç gününde Sağlık Mahallemize karargahımızı kurduk. Artık buradayız ve seçim sonuçlarını da burada takip edeceğiz. Diğer mahallelerimizde yapacağımız çalışmalarımızın dışında gece gündüz buradayız. Esas hedef Sağlık Mahallesi'nde etkin bir şekilde bu kampanyayı yürütmek ve sonlandırmak. İşte bu amaçla arkadaşlarımızla birlikte karargahımızı buraya kurduk. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgisini görüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 18 Aralık'ta seçim startımızı Sağlık Mahalle'mizden vermiştik, 2 gün öncede karargahımızı buraya kurduk, seçimin sonunu da Sağlık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte vermek istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 11:33