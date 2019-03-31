Seçim startı verildi

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay saat 10.30'da Çakmaklar Sosyal Tesisinde oyunu kullanırken AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın saat 11.00'de Salıbeyler Mahallesi sosyal tesisinde, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin’de Canip Baysal İlkokulunda saat 11.30'da oylarını kullanacak.CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’da saat 11.30’da eşi Meral Özcan ve oğlu Can Özcan ile birlikte oyunu Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1090 nolu sandıkta, Ülkü Ocakları Bolu İl başkanı İsmail Akgül, Mustafa Çizmecioğlu Lisesinde oyunu kullandı.
Merkez haricinde ilçelerde seçim heyecanı başladı. Yeniçağa Ak Parti Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, oyunu kullanırken, diğer ilçe başkan adayları da yavaş yavaş sandık başına gitmeye başladılar.Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 11:21