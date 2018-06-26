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26 Haziran 2018 Salı
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    • Seçimin ardından Ata’nın huzuruna gitti

    Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri tamamlandıktan sonra ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı.

    26 Haziran 2018 Salı 16:37
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    Seçimin ardından Ata’nın huzuruna gitti
    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz gün tamamlanan seçimler sonrası aldığı 30 bin oy ile büyük bir başarı elde eden Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Bolu Milletvekili Adayı Adem Evcil, ziyaretlere başladı. Evcil, seçimlerin tamamlanmasının ardından ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.  Evcil, “Hakimiyet kayıtsız şartsız önce Allah’ın sonra yüce Türk milletinindir. Merhum başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kabirlerini ziyaret ederek manevi ruhlarına dua ettik. Bu millet minnettardır. Sevgi, rahmet, minnet ve dua ile. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde konuştu.

    “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE SELAMLARI VAR”

    Anıtkabir ziyaretinden sonra Evcil’in durağı partisinin genel merkezi oldu. Partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Evcil tüm hemşerilere selamı olduğunu söyleyerek, “Türk Dünyasının Bilge Lideri Sn. Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek ilimizden çıkan seçim sonuçları ile ilgili kendilerini bilgilendirdik. 30.080 oyla Bolu MHP tarihinin en yüksek oy oranına ulaştığımızı kendilerine bildirdik. Kendilerinin 30.080 yiğit dava arkadaşımızın şahsında tüm hemşerilerimize selamları var.” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, 1., Sıra

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