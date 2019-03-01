Seçimin galibi kadınlar olacak

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sahada hızlandıran Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Kadın Kolları üyeleri çalmadık kapı bırakmıyor. CHP İl Kadın Kolları Başkan Zuhal Toker Işın ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin öncülüğünde Ekim ayından itibaren çalışmalarına başlayan CHP İl Kadın Kolları Üyeleri bugüne kadar Çıkınlar, Kültür, Sümer, Tepecik Mahallelerinde çalışmalar yaptıklarını söylediler.

Özverili bir şekilde her zaman sahada olduklarını ifade eden İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, seçim çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Dört haftadır Sağlık Mahallesindeyiz. Halkımızı dinliyoruz, onların sesi olup sorunlarını, isteklerini Belediye Başkan Adayımız Tanju Özcan beye iletiyoruz. Böylece mahallelerin sorunlarını önceden tespit etmiş oluyoruz” dedi.

“BU SEÇİMİ KAZANACAĞIZ”

“Ekip olarak son derece verimli bir çalışma yapıyoruz” diyen Işın ayrıca, kadın gücü olmadan başarının elde edilemeyeceğini belirterek, “Bizlerle çalışmak isteyen tüm gönüllüleri aramızda görmekten mutlu oluruz. Çıkınlar, Kültür, Sümer, Tepecik Mahallelerinde çalmadık kapı bırakmadık ve diğer mahallelerde de yerel seçim ziyaretlerimize devam edeceğiz. Gördüğümüz sıcak ilgi bizlere doping oluyor. Biz güvendik, inandık, bu seçimi kazanacağız” diye konuştu.