Haber: Ceylan Beykoz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcılarını, bakanlarını ciddiye almak zorundayız. Bizim çok güvendiğimiz arkadaşlarımızın yanında böyle şeyler konuşup, kameraların karşısına geçip kesin bir dille 'Erken seçim yok' deyip, hatta 'erken seçim beklentisi olanları' deyip bir aşağılamaya girişen Bekir Bozdağ'ı kamuoyunun takdirine sunmak lazım. Ben Bekir Bozdağ ile Tanju Özcan farklı şeyler söylüyorsa Tanju Özcan'a inanırım. Bekir Bozdağ'a inanmam, geçmiş pratiğimiz kimin doğru söylediğini, kimin doğrudan uzaklaştığı konusunda yüz oyum olsa yüzünü de CHP'li Özcan'a veririm" dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalınırsa CHP'nin adayının diğer partilerden oy alıp alamayacağının sorulması üzerine ise Özgür Özel, öncelikli amaçlarının gösterdikleri adayın ilk turda seçilmesi olduğunu belirtti. Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir" şeklinde konuştu.