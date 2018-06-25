banner133

banner101

banner120
25 Haziran 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Seçimlerden önemli ayrıntılar

    Dün gerçekleşen Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilimizde yaşanan önemli ayrıntılar vardı. Sizin için seçimle ilgili farklı nüansları ve ilgi çekebilecek rakamları bu haberimizde topladık.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 10:45
    Bu haber 227 kez okundu
    Seçimlerden önemli ayrıntılar

    Haber: SEMİH BAYKAL

    Türkiye Cumhuriyetinin rejim değişikliği konusunda tercihlerini de belirlediği 24 Haziran 2018 seçimlerinde satır aralarında önemli ayrıntılar oluştu. Mesela artık bu sabah Türk Milleti resmen başkanlık sistemine uyanmış oldu. Ülkenin yönetim şeklinde oluşan farklılıklar yaşamımızı nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Seçimlerde ilimizde ortaya çıkan rakamlar açısından oluşan farklılıklar ise bakın nasıl;

    KATILIM % 90 OLDU

    Bolu tarihinin en yüksek seçime katılım oranı dün yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde gerçekleşti. Milletvekilliği seçimlerine ilimizden katılanların oranı % 89.97 oldu. Aynı oran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise % 87.5 olarak gerçekleşti. Son dört seçimin katılım oranının % 82.4 olduğu Bolu’da vatandaşlar seçimlere Türkiye ortalamasının 3.5 puan daha fazla ilgi göstermiş oldu.

    ERDOĞAN’A AYNI OY

    Seçimlerde çıkan sonuçların bir önceki seçimlerle karşılaştırıldığında ilginç veriler ortaya çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ilimizden % 66,13 oy almıştı. Erdoğan dün yapılan seçimlerde Bolulu seçmenin % 65.89 oyunu almayı başardı. Erdoğan bir önceki seçime göre ilimizden % 0.24 daha düşük oy alsa da Türkiye genelindeki oyundan % 13.51 daha fazla oy alarak başarısını sürdürdü.

    İLÇELERDE DURUM

    Gerede ve Dörtdivan İlçelerimizde yaşayan seçmenlerimiz % 90 oranında Cumhur İttifakını tercih ederken, Cumhur ittifakı ilimiz merkezi dahil tüm ilçelerimizde birinci parti çıktı. İlimizin Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerinin bulunduğu Kıbrıscık İlçemizde Cumhur İttifakı % 54.45, Mengen’de % 61.50 ve Mudurnu’da % 67.37 oy alarak tarihi bir rekora imza attı. İl genelinde ise Cumhur ittifakı % 67’nin üzerinde oy almayı başardı.

    MHP TAVAN YAPTI

    Bolu’da seçimin sürprizi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nden geldi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde ilimiz genelinde % 10.9 oy alan MHP dün Bolulu seçmenin % 15’inin oyunu almayı başardı. 4 puandan fazla oyunu geliştiren MHP 30 bin oy alarak tarihi bir başarıya imza attı. MHP’nin ilimiz genelinde oyunu en fazla Dörtdivan ve Gerede ilçelerimizde artırdığı gözlenirken, bu iki ilçemizde MHP oyları 4 kattan fazla arttı.

    Anahtar Kelimeler: Dün, Gerçekleşen, Milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı, Seçimlerinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynısı değil
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYATI ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124