Haber: SEMİH BAYKAL

Türkiye Cumhuriyetinin rejim değişikliği konusunda tercihlerini de belirlediği 24 Haziran 2018 seçimlerinde satır aralarında önemli ayrıntılar oluştu. Mesela artık bu sabah Türk Milleti resmen başkanlık sistemine uyanmış oldu. Ülkenin yönetim şeklinde oluşan farklılıklar yaşamımızı nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Seçimlerde ilimizde ortaya çıkan rakamlar açısından oluşan farklılıklar ise bakın nasıl;

KATILIM % 90 OLDU

Bolu tarihinin en yüksek seçime katılım oranı dün yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde gerçekleşti. Milletvekilliği seçimlerine ilimizden katılanların oranı % 89.97 oldu. Aynı oran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise % 87.5 olarak gerçekleşti. Son dört seçimin katılım oranının % 82.4 olduğu Bolu’da vatandaşlar seçimlere Türkiye ortalamasının 3.5 puan daha fazla ilgi göstermiş oldu.

ERDOĞAN’A AYNI OY

Seçimlerde çıkan sonuçların bir önceki seçimlerle karşılaştırıldığında ilginç veriler ortaya çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ilimizden % 66,13 oy almıştı. Erdoğan dün yapılan seçimlerde Bolulu seçmenin % 65.89 oyunu almayı başardı. Erdoğan bir önceki seçime göre ilimizden % 0.24 daha düşük oy alsa da Türkiye genelindeki oyundan % 13.51 daha fazla oy alarak başarısını sürdürdü.

İLÇELERDE DURUM

Gerede ve Dörtdivan İlçelerimizde yaşayan seçmenlerimiz % 90 oranında Cumhur İttifakını tercih ederken, Cumhur ittifakı ilimiz merkezi dahil tüm ilçelerimizde birinci parti çıktı. İlimizin Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerinin bulunduğu Kıbrıscık İlçemizde Cumhur İttifakı % 54.45, Mengen’de % 61.50 ve Mudurnu’da % 67.37 oy alarak tarihi bir rekora imza attı. İl genelinde ise Cumhur ittifakı % 67’nin üzerinde oy almayı başardı.

MHP TAVAN YAPTI

Bolu’da seçimin sürprizi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nden geldi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde ilimiz genelinde % 10.9 oy alan MHP dün Bolulu seçmenin % 15’inin oyunu almayı başardı. 4 puandan fazla oyunu geliştiren MHP 30 bin oy alarak tarihi bir başarıya imza attı. MHP’nin ilimiz genelinde oyunu en fazla Dörtdivan ve Gerede ilçelerimizde artırdığı gözlenirken, bu iki ilçemizde MHP oyları 4 kattan fazla arttı.

