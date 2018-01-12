Haber: Semih Baykal

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi; “Bilindiği gibi genel ve yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacak olmasına rağmen, gerek iktidar, gerekse muhalefet tarafından bu seçimler tartışılmakta ve ülke gündemini işgal etmektedir. Bilindiği gibi 16 Nisan 2016'da yapılan Referandum ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi yürürlüğe girmiş, ilk seçimler ile de uygulamaya geçiliyor. En az 20 Milletvekilinin aday göstermesi ile aday olunabiliyor veya en az 100 bin vatandaşın imzası ile de aday gösterilebiliyor. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Eğer l00 bin imza bulamazsanız bu yola çıkamazsınız. Bunun mali külfeti ise sizin sorununuz' ifadeleri tartışmalara farklı bir boyut kazandırmıştır. Bilindiği gibi bu işin noter aracılığı ile yapılması vatandaşa büyük bir yük getirir. Seçme ve seçilme Anayasa l bir hak ise bunu paralı bir hale getirmekte büyük bir haksızlıktır. Oy vermek nasıl para karşılığı değil ise, aday göstermenin de bir masrafının olmaması gerekir. Bunun pek çok yolu vardır. Mesela Yüksek Seçim Kurulu aracılığı ile yapılabilir. e_devlet aracılığı ile, elektronik imza ile yapılabileceği gibi, çıkacak kanuna eklenecek 'noter aracılığı ile ücretsiz yapılır' ifadesi ile de ücretsiz yapılabilir. Bilindiği gibi l00 bin imzanın noter tasdiki 15 Milyon TL civarındadır. Maalesef geçen gün açılışı yapılan Demir Kilise'nin restorasyonuna Türkiye tarafından 15 Milyon TL harcanmıştır. Bunun anlamı; Mülkiyeti Bulgaristan'a ait olan kilisenin imarına 15 Milyon TL harcarken, vatandaşın Anayasa l hakkı olan hakkını ona para ile satıyorsun. Bu en büyük haksızlıktır.”

“100 BİN DEĞİL 300 BİN İMZAYI ÇOK RAHAT BULURUZ”

Açıklamasının devamında Çetinkaya; “Saadet Partisi olarak biz her halükarda mutlak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartacağız. Bu bizim Aziz Milletimiz için Adil bir yönetim ortaya koyma prensibimizin bir gereğidir. Bunun için l00 bin değil 300 bin imzayı çok rahat buluruz. Bu anlayışla 2001'den bu yana 5 Genel Seçim, 3 Yerel Seçim, 2 de Referandum geçirdik. Bunlar için 5 kuruş hazine yardımı almadık. Yeryüzünde işlenen zulümler için milyonluk mitingler tertip ettik. Bunların hepsini bu davaya inanmış Milli Görüşçü'lerin fedakarlığı ile gerçekleştirdik. Bu tür engeller bizi 'Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya' idealinden asla vazgeçiremez. Saadet Partisi bugün Yargıtay kayıtlarına göre 81 İlde ve 971 ilçede en çok teşkilatlanan 2. partidir. Geçmişinde, şu Aziz Milletimize en hayırlı hizmetleri bulunan, üzerinde asla şaibe ve lekesi bulunmayan bir partidir. Yoluna da bu anlayışla devam edecektir” dedi.

“BİRİLERİNE İHALE EDEREK VATANDAŞIMIZIN İSTİFADESİNİ ZORLAŞTIRMAYIN”

Son olarak Gölcük meselesine değinen Çetinkaya; “Yerel gündeme geçersek; bilindiği gibi Bolumuzun tabii güzelliklerinden olan Gölcük için bir ihale yapıldı. Vatandaşlarımız buna büyük bir tepki gösterdi ve sonra ihale iptal edildi. Sayın Belediye Başkanı'na şu çağrıda bulunuyoruz. Tekrar böyle bir ihale yapmayın. Zira Gölcük Bolu'ya en yakın, gerek Bolulu Vatandaşlarımızın gerekse Bolumuz'da geçici olarak bulunan misafirlerimizin en kolay ulaşabilecekleri eşsiz bir dinlenme alanı. Burayı birilerine ihale ederek vatandaşımızın istifadesini zorlaştırmayın. Zira önceki ihalede belirtilen anlayış gerçekleşirse vatandaşımızın istifadesi kısıtlanır ve zorlaşır. Siz elinizden geldiği kadar oraya ulaşımı kolaylaştırın ve insanımızın dinlenmesi için oradaki hizmetleri arttırırım” diye konuştu.