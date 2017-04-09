Haber; Ceylan Beykoz

YSK, seçmen listelerinin kesinleştiğini duyurarak, seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi. Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek. Açıklanan rakamlara göre seçmen sayısı en çok artan iller ve artış oranları ise şöyle; Gümüşhane’de yüzde 8,6, Bayburt’ta yüzde 8,1, İzmir’de yüzde 6,6, Tekirdağ’da yüzde 5,4, Batman’da yüzde 5,3, Şanlıurfa’da yüzde 5, Kocaeli’de yüzde 4,9, Siirt’de yüzde 4,4, Bolu’da yüzde 3,9, Gaziantep’te yüzde 3,6, Diyarbakır’da yüzde 3,5, Osmaniye’de yüzde 3,2, Eskişehir’de yüzde 3,2, Sakarya’da yüzde 3,2, Antalya’da yüzde 3 oranlarında seçmen artışları oldu.