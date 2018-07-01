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01 Temmuz 2018 Pazar
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    • Seçmenlere kahve gönderdi

    24 Haziran’da gerçekleşen milletvekilliği seçimlerde AK Parti Bolu 1. Sıradan milletvekili seçilen Arzu Aydın, Bolulu seçmenlere birer mektup gönderdi. Aydın, bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardır ata sözünden yola çıkarak, zarfın içerisine bir içimlik Türk kahvesi koymayı da ihmal etmedi.

    01 Temmuz 2018 Pazar 11:48
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    Seçmenlere kahve gönderdi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    AK Parti 27. Dönem Bolu milletvekili seçilen AK Parti eski Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Bolulu seçmenlere gönderdiği Türk kahveli mektup da şunları yazdı; “Hayattaki en büyük hayalim; doğduğum, büyüdüğüm ve Rabbim izin verirse buraya gömüleceğim memleketime, Bolu'ya hizmet etmekti. Her zaman; dağına, taşına baktığım zaman "Allah'ım buraya bana hizmet etmeyi nasip et" diye dua ettim” dedi.

    HİZMET YOLCULUĞUNUN EN ÖNEMLİ AYAĞINA GELDİK

    Aydın, mektubunun devamında; “Şükürler olsun ki; yüce Allah dualarımı kabul etti ve gerek, avukat, gerekse Bolu Ak Parti Kadın Kollan Başkanı olarak bu güne kadar hep memleketime hizmet etme şansı buldum. İşte şimdi; bu hizmet yolculuğunun en önemli ayağına geldik.

    Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teveccühü ile bir ilk gerçekleşti ve AK Parti Bolu 1. sıra adayı olarak sizleri temsil etme görevi nasip oldu. Sizlerle bir arada geçirdiğim tüm çalışma hayatım bana çok şey kattı, çok şey öğretti”

    GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIM

    Bir anne, bir kadın olarak kadınlarımızın taleplerini, hayallerini ve beklentilerini yakından biliyorum. İnşallah gerçekleşmeyen hayal, karşılanmayan talep, karşılıksız bırakılmış beklenti kalmayacak. Meclis çatısı altında kız kardeşiniz, ablanız, arkadaşınız olarak  gücümüz gücünüz, sesimiz sesiniz olacak. Bolu’ya kadın duyarlılığı, kadın hassasiyeti ve kadın çalışkanlığı ile gecemizi gündüzümüze katarak şehrimize hizmet edeceğiz.

    Siz değerli hanım kardeşlerimin ve hemşerilerimin destekleri ve dualarının bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah 24 Haziran’dan sonra “Vakit Türkiye vakti, vakit Bolu vakti, vakit Bolulu kadınların vakti” sesi, tek ses olacak. Hepinizi en kalbi duygularımla kucaklıyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran’da, Gerçekleşen, Milletvekilliği, Seçimlerde

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