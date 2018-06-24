Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Seçim sabahı oy kullanmak için evlerinden aileleriyle birlikte çıkan vatandaşlar, karşılarında demir kapılar ve okulun giriş kısmına A4 üzerine yazılmış bir notla karşılaştılar. Yazıyı okuyan seçmenler, daha öncede hiç biri duyurunun yapılmadığını ve seçmenle adeta dalga geçildiğini söyleyerek, tepki gösterdiler.

Seçmen kağıtlarında oylarının İzzet Baysal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde yapacağı belirtilen yüzlerce seçmen okulun kapısından geri dönmek zorunda kaldılar. Okulun giriş kısmına ve demir kapının üzerine de okul yönetimi; “Endüstri Meslek Lisesinde kayıtlı seçmenlerin oylarını eski Turizm Meslek Lisesinde kullanacaklar. OTELCİLİKTE” yazılı notu astılar. Bu bilginin hiçbir kurum tarafından seçim öncesi açıklanmaması seçmenlerin tepkisine neden oldu.